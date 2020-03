Renzi: "Ricadute economiche devastanti. Ora serve liquidità prima che flessibilità"

Di redazione Blogo.it martedì 3 marzo 2020

Nella sua e-news Renzi si difende da chi dice che vuole inciuciare con la Lega di Salvini.

Matteo Renzi oggi ha pubblicato la sua e-news in cui esprime la sua opinione su tutti i temi più caldi del momento. Si sofferma in particolare sull'economia e sulle conseguenze causate dal coronavirus e spiega:

"Le ricadute economiche sono DEVASTANTI. Purtroppo si è fatto passare il messaggio che l’Italia sia il problema. Adesso si possono solo affrontare i danni, sapendo che non soffre solo la zona rossa ma tutto il Paese. Il turismo è in ginocchio ma anche la manifattura non scherza. Ieri, nella riunione con le categorie toscane, mi è stato detto: “Matteo, i dati sono chiari. Per noi a livello economico è peggio dell’11 settembre”. La penso come loro: economicamente è peggio dell’11 settembre. Ci rialzeremo, ma si parte di qui"

Poi aggiunge:

"Bene che il Governo chieda flessibilità all’Europa. È un dovere. Ma il punto fondamentale oggi non è la flessibilità, ma garantire alle aziende la LIQUIDITÀ per oggi e un PROGETTO CHIARO per domani. LIQUIDITÀ prima che FLESSIBILITÀ"

Poi apre una parentesi sulla politica, per dire ancora una volta che non è il momento delle polemiche e che bisogna lavorare tutti insieme per il bene del Paese, difendendosi anche da chi lo accusa di voler inciuciare: