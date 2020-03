USA: Biden vince le primarie democratiche in 10 Stati

Di redazione Blogo.it mercoledì 4 marzo 2020

Joe Biden vince le primarie democratiche USA in 10 Stati, delusione nel clan di Bernie Sanders, il presidente Trump attacca Michael Bloomberg

Joe Biden vince le primarie democratiche in 10 Stati. Secondo le proiezioni dei media americani, Bernie Sanders ha conquistato il Vermont, Stato di cui è senatore e in cui sono in palio 16 delegati, la California, il Colorado, lo Utah e il Vermont. Biden, invece, si è assicurato Texas, Alabama, Arkansas, Maine, Oklahoma, Minnesota, Tennessee, Massachussets, North Carolina e Virginia. Magra consolazione per Michael Bloomberg che primeggia nelle Samoa Americane.

Ovviamente, c’è grande delusione nel clan di Sanders, mentre Biden si è detto “molto ottimista”. Nel mezzo del Supertuesday è intervenuto anche il presidente americano Donald Trump, che è tornato all’attacco di Bloomberg con un tweet: "Il vero perdente della serata è di gran lunga mini Mike Bloomberg. 700 milioni di dollari buttati via per niente: le uniche cose che ha ottenuto sono il soprannome mini Mike e la totale distruzione della sua reputazione".