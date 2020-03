Coronavirus: positivi due assessori regionali in Emilia Romagna

Di redazione Blogo.it mercoledì 4 marzo 2020

La Regione Emilia Romagna conferma che due neo assessori sono risultati positivi al coronavirus, negativo il test cui si è sottoposto il presidente Bonaccini

Gli assessori regionali dell’Emilia Romagna, Raffaele Donini (Politiche per la Salute) e Barbara Lori (Montagna), sono risultati positivi al coronavirus. Lo riferisce la Regione, affermando che anche il governatore Stefano Bonaccini si è sottoposto a tampone e lo stesso ha dato esito negativo.

India: positivi 14 turisti italiani in quarantena

Quattordici turisti italiani sono risultati positivi al coronavirus in India. Secondo quanto affermano fonti dell’ambasciata italiana a Delhi, gli stessi si trovano in quarantena in una struttura militare, assieme al loro autista, anch’egli positivo, e altri 7 compagni di viaggio al momento sani. Ad oggi i casi confermati di coronavirus in India sono 28.

Coronavirus: 10 nuovi casi in Francia

Sale l’allerta anche in Francia, dopo la conferma di 10 nuovi casi di contagio nel dipartimento dell'Alto-Reno, la zona di Mulhouse, nell’est del Paese. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, i 10 contagiati da coronavirus "riguardano i membri di due famiglie che avevano partecipato ad un raduno religioso".