Coronavirus, l'ENAC: "Rimborsi anche se il volo non è cancellato"

Di redazione Blogo.it mercoledì 4 marzo 2020

L'Ente nazionale per l'aviazione civile assicura che sono previsti i rimborsi dei biglietti in Italia anche per i voli che non vengono cancellati. Ecco le indicazioni ufficiali.

L'Italia risulta al momento il terzo Paese al Mondo più colpito dall'epidemia di coronavirus COVID-19 dopo la Cina e la Corea del Sud e le compagnie aree di tutto il Mondo stanno riducendo o cancellando del tutto i voli da e per l'Italia. Oltre alle decisioni delle compagnie aeree, però, i passeggeri italiani devono fare i conti anche coi Paesi che hanno deciso di limitare l'ingresso a chi viene da una zona particolarmente colpita dal nuovo virus, come appunto l'Italia.

Se per i voli cancellati si ha diritto ad un rimborso totale del costo dei biglietti, cosa succede per chi, nonostante il volo non sia stato cancellato, decide di non partire perché in arrivo dalla zona rossa o perché il Paese di destinazione non accetta l'ingresso? L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) si è mossa in tempo ed ha già previsto rimborsi anche per questi ultimi casi.

Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'ENAC equipara in modo chiaro le varie casistiche:

I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo • hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore;

• non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore.

I passeggeri che intendono chiedere il rimborso, spiegano dall'ENAC, si dovrà rivolgere alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e segnalare l'ordinanza dell'ENAC o i vari provvedimenti diffusi dalle singole Regioni.