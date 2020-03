Coronavirus, è ufficiale: da domani scuole e università chiuse in Italia

Di Redazione Blogo.it mercoledì 4 marzo 2020

Sulla base delle indicazioni del Comitato scientifico voluto dal governo Conte è stata disposta la chiusura di tutte le scuole e università d’Italia dal 5 marzo 2020.

AGGIORNAMENTO ore 14.00 - L'ufficialità è arrivata. L'esecutivo di Giuseppe Conte ha disposto la chiusura di tutte le scuole e le università del Paese a partire da domani, mercoledì 5 marzo 2020.



13.40 - Secondo quanto riferisce l’Ansa, il governo guidato da Giuseppe Conte sta valutando la chiusura di tutte le scuole d’Italia per l'emergenza coronavirus. La decisione potrebbe divenire esecutiva già da domani o al più tardi da lunedì prossimo: c’è la conferma della riflessione da parte di fonti governative, che puntualizzano, però, che ancora non sia stata presa una decisione ufficiale. Il premier Conte è in riunione con i ministri per valutare il parere del Comitato scientifico istituito dallo stesso esecutivo e che consiglia di fermare tutte le manifestazioni pubbliche, incluse quelle sportive, per i prossimi 30 giorni.

Si valuta anche la chiusura, oltre che degli stadi di calcio (si giocherebbe a porte chiuse) di cinema e teatri. Sul tavolo della riunione anche misure più stringenti in ambito di sanità pubblica oltre che le misure economiche necessarie a fronteggiare i danni che l’emergenza coronavirus sta riversando sul tessuto produttivo. Alle 16 è in programma l’incontro con le parti sociali.