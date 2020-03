Coronavirus, il ministro Patuanelli in autoisolamento al Mise. Tampone negativo

Di redazione Blogo.it mercoledì 4 marzo 2020

A seguito dell'incontro con l'assessore della Lombardia risultato positivo al coronavirus COVID-19, il Ministro Stefano Patuanelli ha deciso di autoisolarsi al MISE.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha deciso di rimanere in isolamento volontario al MISE in quanto venuto in contatto, lo scorso 25 febbraio, con l'assessore della Regione Lombardia risultato positivo al coronavirus COVID-19 nei giorni scorsi.

Lo riferisce l'AdnKronos, che cita fonti autorevoli del ministero. Patuanelli si è già sottoposto al tampone per verificare il contagio da coronavirus e il responso è stato negativo, ma a titolo puramente precauzionale ha deciso di autoisolarsi al MISE in pieno rispetto con le misure decise dal governo.

Il diretto interessato non ha ancora confermato o smentito l'indiscrezione, ma si attendono a breve comunicazioni ufficiali.