Coronavirus, Di Maio: "A istituzioni e politica dico: abbassiamo i toni, evitiamo colpi di testa"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio questa mattina ha pubblicato un lungo post sui suoi canali social per commentare il momento dell'Italia che sta affrontando l'emergenza coronavirus. Da una parte elogia gli italiani perché "stanno reagendo con grande compostezza", ma dall'altra bacchetta un po' i suoi colleghi. Di Maio ha scritto:

"Ho sempre detto che sul coronavirus avremmo usato la massima trasparenza sia con i nostri cittadini che con i media, a partire da quelli stranieri. È evidente che stiamo attraversando una fase delicata, ma continuiamo a lavorare ininterrottamente per superarla. Il governo infatti ha varato delle misure eccezionali, come la chiusura temporanea della scuola, per prevenire e tutelare la salute dei cittadini. Abbiamo il dovere di mettere in sicurezza il Paese usando tutti gli strumenti utili a difesa di ogni singolo italiano. Sul fronte economico dopo i 716 milioni del piano straordinario sull’export, stiamo studiando nuove misure a favore delle imprese"