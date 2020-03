Mattarella: "Coronavirus, supereremo questi giorni difficili" (VIDEO)

Di redazione Blogo.it giovedì 5 marzo 2020

Il videomessaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull'emergenza coronavirus: "Seguire le indicazioni del governo"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato alla nazione tramite i canali social del Quirinale. Il capo dello Stato, in un videomessaggio di circa 3 minuti e 30 secondi, invita tutti a seguire i consigli degli esperti per ridurre al minimo le possibilità di contagio da coronavirus. Mattarella chiede un comportamento responsabile ai cittadini italiani, anche a costo di modificare le proprie abitudini quotidiane, ma soprattutto di evitare allarmismi e psicosi: "L'insidia di un virus nuovo provoca preoccupazione - esordisce il Presidente della Repubblica - questo è comprensibile e richiede a tutti senso di responsabilità ma dobbiamo evitare stati di ansia immotivati e spesso controproducenti".

Mattarella ha poi aggiunto che la gestione dell’emergenza spetta al governo centrale di concerto con le regioni, ma nessuna istituzione deve prendere iniziative che non siano in linea con quanto stabilito dall’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. "Il governo ha stabilito una serie di indicazioni di comportamento quotidiano. Invito tutti a osservarle attentamente anche se possono modificare abitudini di vita - prosegue - Supereremo la condizione di questi giorni, anche attraverso la necessaria adozione di misure straordinarie per sostenere l'opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni. Siamo un grande paese moderno, abbiamo un eccellente sistema sanitario nazionale, che sta operando con efficacia e straordinaria abnegazione del suo personale a tutti i livelli personali. Supereremo la condizione di questi giorni anche attraverso la necessaria adozione di misure straordinarie per sostenere l'opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e giorni".

Insomma, in questo momento delicato, conclude il Presidente, bisogna fidarsi del premier Conte e della sua squadra di ministri. "Alla cabina di regia costituita dal governo spetta assumere in maniera univoca le necessarie decisioni in collaborazione con le Regioni. Vanno quindi evitate iniziative particolari che si discostino dalle indicazioni assunte nella sede di coordinamento", le ultime parole del capo dello Stato.