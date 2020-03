Coronavirus: l'identikit delle vittime in Italia, età media 81 anni e patologie pregresse

Di redazione Blogo.it venerdì 6 marzo 2020

Un’analisi condotta su 105 pazienti italiani per coronavirus evidenzia che il decesso avviene nel caso di persone fragili e con malattie preesistenti

I morti per coronavirus in Italia hanno un’età media di 81 anni e sono persone fragili con malattie preesistenti. È quanto emerge da un’analisi condotta dall'Istituto Superiore di Sanità sui 1055 pazienti deceduti per Covid-19 fino al 4 marzo scorso. Lo studio ha evidenziato che ci siano 20 anni di differenza tra l’età dei deceduti e quella dei contagiati.

Il report è stato condotto prendendo in esame i 73 pazienti morti in Lombardia, i 21 in Emilia Romagna, i 7 in Veneto e i 3 nelle Marche. L’età media di questi pazienti è di 81 anni, ma la maggior parte dei decessi, ovvero il 42,2% si è registrato nella fascia di età tra gli 80 e gli 89 anni, mentre il 32,4% erano tra i 70 e 79 anni, l’8,4% tra 60 e 69, il 2,8% tra 50 e 59 e il 14,1% sopra i 90 anni.

Le donne decedute per coronavirus in Italia hanno un’età media più alta di quella degli uomini (83,4 anni contro 79,9). In questa fascia di età, inoltre, il numero medio di patologie osservate è di 3,4: in totale, il 15,5% del campionato presentava 0 o 1 patologie, il 18,3% presentava 2 patologie e il 67,2% presentava 3 o più patologie. Tra le patologie registrate, l'ipertensione è risultata presente nel 74,6% del campione, seguita dalla cardiopatia ischemica (70,4%) e dal diabete mellito (33,8%).

ISS: "Morti sono persone fragili e con patologie preesistenti"

Il presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, commenta così il report: "Questi dati confermano le osservazioni fatte fino a questo momento nel resto del mondo, in particolare sul fatto che gli anziani e le persone con patologie preesistenti sono più a rischio. Persone molto fragili, che spesso vivono a stretto contatto e che dobbiamo proteggere il più possibile". Insomma, dichiarazioni sulla stessa falsariga di quelle rilasciate giovedì dal commissario straordinario per l’emergenza, ovvero il capo della protezione civile Angelo Borrelli.