Il premier Conte rischia di violare le norme anti-contagio da coronavirus

Di redazione Blogo.it venerdì 6 marzo 2020

Arrivando presso la sede della Protezione Civile, il premier Giuseppe Conte tende la mano ad un dirigente, ma la ritira subito evitando il contatto

In questi giorni concitati per l’emergenza coronavirus, può capitare anche al presidente del Consiglio di dimenticare per un attimo le buone norme per ridurre al minimo le possibilità di contagio. Le foto inevitabilmente sono diventate rapidamente virali tramite i social network, ma per fortuna Giuseppe Conte è riuscito a trattenersi in tempo ed evitare di incappare in un episodio che inevitabilmente gli avrebbe causato numerose critiche.

Arrivato nella sede della Protezione Civile, il capo dell’esecutivo va incontro ad un dirigente e tende la mano, ma ricordatosi delle indicazioni che lui stesso sta pubblicizzando molto in questi giorni, la ritira in un attimo evitando il contatto e ci ride su anche con i suoi collaboratori.