Di Maio: "Non possiamo tollerare discriminazioni ai danni dell'Italia e degli italiani"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi è stato al Consiglio degli Affari Esteri e ha poi rilasciato delle dichiarazioni ai giornalisti che ha riportato anche sui suoi account social dicendo che non si può discriminare l'Italia, i suoi abitanti e i suoi prodotti, per il problema del coronavirus.

Di Maio ha infatti spiegato ai suoi follower:

"Oggi ho chiarito ai Paesi europei che non possiamo tollerare nessuna discriminazione ai danni dell’Italia e degli Italiani. È inaccettabile ad esempio che alcuni Stati richiedano il bollino 'virus free' sui prodotti del Made in Italy o che ci siano navi da crociera che vengono bloccate, semplicemente perché ci sono italiani a bordo. In queste ore sono al telefono con i ministri degli Esteri dei Paesi in cui stanno avvenendo questo genere di episodi o se ne ha sentore"