Zingaretti: "Anche io positivo al coronavirus, sto bene" (VIDEO)

Di Redazione Blogo.it sabato 7 marzo 2020

Zingaretti ha il coronavirus: "I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa"

È risultato positivo al test del coronavirus Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico e governatore della Regione Lazio. "Allora è arrivato, anche io ho il coronavirus. Naturalmente sarò seguito e mi atterrò ai protocolli previsti per tutti in questi casi. Sto bene ed è stato scelto l’isolamento domiciliare" ha spiegato Zingaretti in un video diffuso su Facebook in tarda mattinata.

"I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!" ha scritto Zingaretti nel post che accompagna il video in cui il segretario dem ha aggiunto che anche la sua famiglia sta seguendo i protocolli previsti in queste situazioni e che la Asl sta contattando le persone che in questi ultimi giorni gli sono state più vicine.

La gestione del partito è affidata al vice segretario Andrea Orlando. "Io ho sempre detto niente panico, combattiamo, e come mai in questo momento darò il buon esempio" ha detto in conclusione del video Zingaretti.