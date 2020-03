Coronavirus, Di Maio: "I 523 guariti ci danno forza e speranza"

Luigi Di Maio oggi ha voluto scrivere un messaggio un po' più ottimistico sulla lotta che il governo sta conducendo contro il coronavirus. Sui suoi canali social il ministro degli Esteri ha scritto:

Poi è passato a parlare delle misure che il governo sta prendendo e ha scritto:

"Ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze per aiutare con gli strumenti utili i nostri cittadini e stanotte il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto contenente importanti misure

- Un piano straordinario di investimenti e assunzioni nella sanità che ci permetterà di assumerà circa 20mila professionisti tra medici, infermieri e operatori socio sanitari. Il provvedimento prevede anche l'assunzione di specializzandi e il ritorno in corsia di medici pensionati. In arrivo anche circa 5mila impianti per la ventilazione assistita per potenziare i reparti di terapia intensiva.

- Capitolo giustizia. Nelle prossime due settimane gli uffici giudiziari saranno in regime di sospensione feriale. In questo modo avranno la possibilità di riorganizzarsi per poter lavorare in condizioni di massima sicurezza sanitaria. Si farà ricorso alle tecnologie telematiche e alle videoconferenze per le udienze, inoltre ci sarà la possibilità di celebrare udienze a porte chiuse"