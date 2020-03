Renzi a Zingaretti (con il coronavirus): "Forza Nicola, tutti con te!"

Di Redazione Blogo.it sabato 7 marzo 2020

Il messaggio del leader di Italia Viva.

Pochi minuti dopo che Nicola Zingaretti ha annunciato, con un video pubblicato su Facebook, di aver contratto il coronavirus, Matteo Renzi ha subito commentato con questo messaggio:

"Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il CoronaVirus. E grazie ai medici, infermieri, farmacisti, ricercatori. Tutti insieme, tutti!"

E in effetti è già da molti giorni che il fondatore di Italia Viva invita tutti a restare "uniti", ovviamente solo in senso metaforico, visto che fisicamente quanto più stiamo lontani meglio è. Ieri, durante la sua ospitata a Tg2Post ha sottolineato quello che è importante fare per limitare il contagio:

"Mantenere la calma. Seguire le indicazioni dei medici. E dare liquidità alle aziende e aiuti alle famiglie. L’Italia uscirà da questa crisi ma dobbiamo arrivarci con aziende vive: stop ai mutui subito. Tutti uniti nell’emergenza sanitaria. È durissima ma insieme ne usciremo"

Nei giorni scorsi, intanto, Italia Viva ha cercato di fare il suo e lo stesso Renzi ha parlato delle proposte del suo partito per aiutare l'Italia in questo drammatico momento: