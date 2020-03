DPCM coronavirus 8 marzo: la bozza è stata diffusa dalla Regione Lombardia? Conte: "È inaccettabile"

Di Redazione Blogo.it domenica 8 marzo 2020

Secondo quanto scritto dalla CNN sarebbe stato l'ufficio stampa della Regione Lombardia a diffondere la bozza che ha scatenato il panico ieri sera.

Ora che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 è stato presentato ufficialmente dal Premier Conte resta il dubbio su chi abbia diffuso ieri sera la bozza del testo non definitivo che ha scatenato il panico, spingendo numerosi cittadini che si trovavano in Lombardia ad affollare le stazioni milanesi per tornare al Sud. Il decreto definitivo consente a chi è residente o domiciliato fuori dalla Lombardia di tornare a casa, quindi quelle scene di ieri sera erano del tutto ingiustificate, ma la durezza della prima bozza fatta trapelare da qualcuno ha portato a quella reazione esagerata.

Chi è stato? La risposta si potrebbe trovare in un articolo della CNN. Sul sito della nota testata giornalistica americana la serata di ieri è stata coperta con un liveblogging e, al momento di presentare il contenuto della bozza che ha cominciato a circolare mentre il Consiglio dei Ministri era ancora in corso ed era ben lontano dal concludersi, ha scritto che la bozza era stata inviata dall'ufficio stampa della Regione Lombardia, come vedete qui sotto.

Il testo è stato poi leggermente cambiato e scritto come lo vedete nella foto di apertura, ossia con l'aggiunta della parola "also", che significa "anche", per far capire che la Regione Lombardia non sarebbe stata l'unica a far circolare quella bozza.

In ogni caso la risposta al "Chi è stato a diffondere la bozza del decreto non ancora definitivo?" va forse trovata non a Palazzo Chigi, ma in qualcuna delle Regioni, tra cui, quasi certamente, anche la Regione Lombardia (o solo la Regione Lombardia?). Infatti, come ha spiegato anche il Premier Conte nella conferenza stampa di stanotte, la bozza è stata fatta girare tra i ministri competenti e i governatori della Regioni, affinché ognuno potesse fare le proprie osservazioni.

Conte, in conferenza stampa, ha commentato: