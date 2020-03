Bergamo, il sindaco Gori: blocchiamo tutto come se fosse agosto

Di Redazione Blogo.it lunedì 9 marzo 2020

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori invita i cittadini e i gestori di attività commerciali e produttive a bloccare tutto come in agosto per contenere la diffusione del coronavirus: "Dobbiamo fermarci, cambiare il calendario e considerare i prossimi 15 giorni come le settimane centrali di agosto Fermare le imprese, i negozi, tutto tranne i servizi essenziali, mandare la gente in ferie. Recupereremo dopo, quando potremo ripartire.Situazione è grave".

I voli dall'aeroporto Orio al Serio di Bergamo da ieri sono la metà: solo 92 partenze, -50% rispetto ai voli stagionali programmati. I voli cargo invece viaggiano regolarmente.