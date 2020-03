Coronavirus, Patuanelli: "Sospenderemo i pagamenti di mutui, bollette e tributi"

Di redazione Blogo.it martedì 10 marzo 2020

Il governo di Conte studia la possibilità di sospendere il pagamento di mutui, bollette e tributi in tutta Italia per il periodo dell'emergenza.

Il governo di Giuseppe Conte ha intenzione di disporre la sospensione dei pagamenti di mutui, bollette e tributi in tutta Italia. Lo ha anticipato oggi a Circo Massimo il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, precisando che si tratta di uno dei quattro canali su cui l'esecutivo di Conte si sta indirizzando per aiutare le famiglie e le imprese in questa fase di emergenza.

Il governo dovrà garantire la liquidità per i cittadini e per farlo bisognerà togliere temporaneamente ai cittadini una serie di spese da sostenere, come appunto le bollette, le rate dei mutui e il pagamento dei tributi:

Uno dei quattro canali è quello della liquidità, che va garantita, e questo lo si fa con la sospensione dei pagamenti, di mutui, bollette, tributi. Dobbiamo ragionare su tutto il territorio nazionale.

Non è chiaro quando verranno introdotte queste misure, se si riuscirà a farlo entro la prossima scadenza fiscale, fissata per il 16 marzo, oppure no, ma Patuanelli ha sottolineato che l'obiettivo sarebbe proprio quello. Anche la viceministra all'Economia Laura Castelli ha anticipato lo stop ai mutui e alle tasse in tutta Italia, senza però fornire indicazioni sulle tempistiche della misura.