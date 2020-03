Regione Lombardia: "I sindaci ci chiedono di chiudere tutto. Altri 15 giorni così non li reggiamo"

Di redazione Blogo.it martedì 10 marzo 2020

L’assessore Gallera: "Forse è arrivato il momento di inasprire ancora di più le misure".

La Lombardia non ce la fa più. Il tasso di mortalità si è innalzato perché gli ospedali non possono reggere l'urto. Il contagio è troppo rapido e oggi il Presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore al Welfare Giulio Gallera lo hanno detto chiaramente: non è possibile andare avanti così per altri 15 giorni. L'idea, dunque, è quella di chiudere gli uffici, i negozi e ridurre allo stretto necessario i servizi di trasporto, lasciando aperti solo i negozi che vendono generi alimentari. In collegamento con Agorà, trasmissione di Raitre, Gallera stamattina ha detto:

"Noi avevamo già chiesto di chiudere tutte le attività commerciali, perché se io esco per andare a lavorare non posso fermarmi a fare shopping. Ma forse è arrivato anche il momento di inasprire ancora di più le misure [...] Chiudere per 15 giorni interamente almeno la Lombardia può servire a ridurre o bloccare la diffusione del virus, lo dicono gli esperti. Perché noi altri 15 o 20 giorni con una crescita così forsennata delle persone nei pronto soccorso e nelle terapie intensive non li reggiamo, non li regge la Lombardia e non li regge l'Italia"

Il Presidente Fontana, durante una diretta Facebook, ha spiegato:

"Noi stiamo riuscendo per il momento a tenere testa a tutte le esigenze e le necessità, però non possiamo resistere ancora per molto tempo. Abbiamo bisogno che ci sia una vera inversione di tendenza, che la gente interrompa il diffondersi di questo contagio, abbiamo bisogno che i numeri inizino a ridursi, di una maggiore coscienza da parte di tutti"

Intanto a Milano è stato chiuso l'Idroscalo, dove in questi giorni c'erano state molte persone, soprattutto al villaggio del bambino, dove è estremamente difficile far rispettare le distanze di sicurezza. Alla fine è stato inevitabile chiudere, come è successo anche con altri parchi.