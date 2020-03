Zingaretti dalla quarantena: "Molto bene le misure del governo. Ora è il momento della responsabilità e unità"

Di Redazione Blogo.it martedì 10 marzo 2020

Il Presidente della Regione Lazio, contagiato dal coronavirus, parla in un video su Facebook.

Il Presidente della Regione Lazio e segretario del PD Nicola Zingaretti, che è a casa in quarantena perché positivo al coronavirus, questa mattina ha pubblicato un breve video su Facebook, di circa un minuto e mezzo, che ha poi riassunto nel copy scrivendo:

"Ciao a tutte e a tutti! Con i suoi provvedimenti il Governo ha fatto molto bene. Ora bisogna stare a casa e non uscire se non per motivi indispensabili. Bisogna informarsi e rispettare le regole. Dobbiamo farlo per il nostro Paese e anche per aiutare gli operatori della sanità che sono in trincea da settimane a lottare per la nostra vita e per la nostra salute. Ora è il momento della responsabilità e dell’unità, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri. Infine voglio ringraziarvi per i messaggi di affetto e di vicinanza che mi avete mandato in questi giorni da tutta Italia"

Nel video ha spiegato che i provvedimenti adottati dal governo, anche se molto restrittivi, sono necessari e ha sottolineato che si può uscire solo quando è indispensabile, cioè per fare la spesa, andare in farmacia o per motivi di salute. Ha invitato tutti a informarsi e rispettare le regole, per il bene di tutti e anche per aiutare gli operatori sanitari, che stanno "dando tutto quello che si può dare per raggiungere l'obiettivo". Infine ha pregato tutti di avere dei comportamenti responsabili.