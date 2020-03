Coronavirus: UE promette interventi rapidi, le quattro priorità

Di redazione Blogo.it martedì 10 marzo 2020

Al termine del vertice straordinario a 27 in videoconferenza, il presidente del Consiglio UE, Charles Michel ha indicato quattro priorità

Coronavirus, si muove anche l’Unione Europea. Al termine di un vertice straordinario a 27 tenutosi in videoconferenza, il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel ha ammesso: "Dobbiamo lavorare insieme e fare il possibile, rapidamente". L’emergenza in Italia è a livello altissimo, ma proprio in questi giorni i contagi stanno aumentando notevolmente anche in altri Paesi: Spagna, Germania e Francia, ad esempio, stanno sperimentando ciò che gli italiani conoscono bene ormai da troppi giorni ed è inevitabile che le istituzioni europee non possano starsene a guardare.

I leader dell’UE, durante il vertice “a distanza” hanno fissato quattro priorità: limitare innanzitutto la diffusione del coronavirus; assicurare a tutti i Paesi le forniture mediche andando oltre le restrizioni del mercato unico; promuovere la ricerca per un vaccino contro il virus; affrontare le conseguenze economiche con "ogni mezzo necessario".