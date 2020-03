Virus, Salvini: serve una zona rossa europea, guerra commerciale in arrivo | Governo lavora su misure economiche

Di Redazione Blogo.it mercoledì 11 marzo 2020

Coronavirus, Salvini: se l'Europa esistesse si costituirebbe una zona rossa europea. Oggi Cdm sullo scostamento di bilancio

Il leader della Lega Matteo Salvini torna a criticare Bruxelles e in una intervista al Corriere della Sera chiede l’istituzione di una zona rossa continentale contro l’emergenza coronavirus: "Se l'Europa esistesse lunedì si costituirebbe una zona rossa europea. Non soltanto perché il virus è una minaccia che va affrontata con la determinazione necessaria, ma anche per evitare lo squallore delle guerre commerciali che si stanno preparando".

Fontana chiede ulteriore stretta

Intanto il governo sta valutando misure ancora più restrittive per uscire al più presto dall’emergenza, come richiesto dalla Regione più colpita, la Lombardia. Il governatore Attilio Fontana vorrebbe la chiusura totale di bar e attività commerciali ma anche, per quanto possibile, una serrata delle attività produttive la cui chiusura non rechi però "troppo danno" all’economia.

Cdm sullo scostamento di bilancio

Nel Consiglio dei ministri di oggi si parlerà di misure economiche e dovrebbe essere approvato lo scostamento dal pareggio di bilancio che libererebbe risorse per 10 miliardi. In Italia secondo l’ultimo bollettino ufficiale sono più di 10.000 i casi di positività al nuovo coronavirus Covid-19. 1.004 in tutto i guariti e 631 i decessi di persone che avevano contratto il virus.