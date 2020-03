Conte accoglie la richiesta della Lombardia: "Chiuse tutte le attività commerciali e artigianali"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 11 marzo 2020

Domenico Arcuri commissario straordinario per gli ospedali.

Il Premier Giuseppe Conte questa sera ha tenuto un breve discorso diffuso tramite la sua pagina Facebook nel corso del quale ha annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali e artigianali eccetto quelle che riguardano i servizi essenziali come farmacie, parafarmacie, supermercati. In pratica il governo ha accolto le richieste di Lombardia e Veneto, che hanno chiesto la chiusura totale. In realtà molte attività commerciali si erano già adeguate alla situazione e in questi giorni avevano preferito chiudere. Adesso dunque tutti i negozi che vendono prodotti non di prima necessità, i bar, i pub e i ristoranti resteranno chiusi, ma saranno consentite le consegne a domicilio. Inoltre il Premier ha individuato un commissario straordinario per gli ospedali, che è Domenico Arcuri, il numero 1 di Invitalia. Conte ha detto:

"Prima di tutto grazie agli operatori sanitari e a tutti voi, so che state cambiando le abitudini di vita, state compiendo sacrifici e so che non è facile, ma le vostre rinunce stanno offrendo un grande contributo prezioso al Paese. L'Italia sta dando prova di essere unita e responsabile. Il mondo ci guarda, vede i numeri del contagio, di un paese in difficoltà, ma ci guarda anche perché stiamo dando una grande prova. Domani ci prenderanno come un esempio positivo di un Paese che è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. Siamo quelli che stanno reagendo con maggiore forza diventando un modello per tutti gli altri. Governare significa avere una visione a 360°, questa sfida riguarda la salute dei cittadini, mette a dura prova il nostro SSN, la tenuta dell'economia, il nostro tessuto produttivo fatto di PMI. Nelle scelte fin qui prese abbiamo tenuto conto di tutti i valori in gioco. Ho fatto un patto con la mia coscienza: al primo posto c'è la salute degli italiani. Solo qualche giorno fa vi ho chiesto di restare a casa, di uscire solo quando è indispensabile. Quando ho adottato queste misure ero consapevole che si trattava di un primo passo e che non sarebbe stato l'ultimo. Oggi siamo consapevoli che bisogna procedere gradualmente, affinché tutti possano comprendere il momento che stiamo vivendo. Questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. Ora disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione di quelli di generi di prima necessità, farmacie e parafarmacie: nessuna corsa ai supermercati però. I ristoranti e i bar chiudono, ma possono fare consegne a domicilio. I servizi essenziali continueranno a essere garantiti"

Il Premier ha chiarito che i rifornimenti saranno assicurati, saranno garantiti anche trasporti, agroalimentare, farmacie, Poste e banche e anche il lavoro di alcune fabbriche. Ha detto che per vedere l'effetto di queste misure si dovrà aspettare almeno un paio di settimane. Conte ha poi chiuso dicendo: "Distanziamoci adesso per abbracciarci con più calore domani".