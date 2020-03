Domenico Arcuri: chi è il commissario straordinario nominato da Conte

Di Redazione Blogo.it mercoledì 11 marzo 2020

L'amministratore delegato di Invitalia che piace anche all'opposizione.

Il Premier Giuseppe Conte, durante il discorso di questa sera con cui ha annunciato il lockdown totale in Italia, ha anche detto di aver scelto un commissario delegato che si occuperà do coordinare la produzione e distribuzione di attrezzature per terapie intensive e subintensive.

Ma chi è Domenico Arcuri? Dal 2007 è alla guida di Invitalia, l'agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell'Economia e Finanze. Calabrese, classe 1963, è nato a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria e ha studiato Economia e Commercio alla Luiss di Roma, dove si è laureato nel 1986 con una tesi sulla "Redditività economica e sociale degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno". È stato subito preso all'IRI dove è rimasto fino al 1991 occupandosi delle aziende del gruppo posizionate nei settori delle telecomunicazioni, dell’informatica e della radiotelevisione. Nel 1991 è passato in Pars, la joint venture Arthur Andersen e GEC, nel settore della consulenza ad alto contenuto tecnologico, diventandone poi, nel 1994, amministratore delegato. Nel 2001 è diventato il partner responsabile italiano “Telco, Media e technology” di Arthur Andersen, che è stata poi acquisita da Deloitte, per cui ha lavorato dal 2002 al 2007, diventandone poi AD nel 2004 riposizionando l’azienda nel settore della consulenza alle grandi aziende e alle pubbliche amministrazioni. La sua storia in Deloitte è stata una storia di successo, per questo è stato poi voluto dal 2007 alla guida di Invitalia. È, insomma, un manager dal lungo curriculum e per questo apprezzato in modo trasversale da maggioranza e opposizione. Non a caso i primi commenti arrivati su Twitter dopo l'annuncio di Conte sono di parlamentari sia delle forze che sostengono il governo, sia di quelle che, invece, vi si oppongono.

Per esempio, tra i primi a commentare troviamo Paolo Romani di Forza Italia, che ha scritto:

Ottima scelta quella di Domenico Arcuri. Ha senso dello Stato e ottime capacità organizzative. Ho lavorato a stretto contatto con lui da Ministro dello Sviluppo Economico ed in maniera eccellente. Forza Domenico!! — Paolo Romani (@_paolo_romani_) March 11, 2020

Stefania Covello di Italia Viva:

Auguri di vero cuore al Dott.Domenico Arcuri,Amministratore delegato di Invitalia appena nominato Commissario straordinario per la gestione dell’emergenza del nostro Paese.

Sono certa che farà un lavoro egregio come ha sempre fatto.#Coronavirus da sconfiggere! pic.twitter.com/LO5qsrZ4iO — Stefania Covello - (@CovelloStefania) March 11, 2020

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà:

#Coronavirus - A Domenico Arcuri, che sarà nominato commissario con ampi poteri per la gestione delle terapie intensive, auguro buon lavoro. A tutti un appello: facciamo uno sforzo oggi per poter uscire da questa sfida il prima possibile, più uniti e più forti — Federico D'Incà (@FedericoDinca) March 11, 2020

Come ha spiegato il Premier Conte, Arcuri si coordinerà con il commissario straordinario per l'emergenza Angelo Borrelli, che è il capo della Protezione Civile, per provvedere a una adeguata distribuzione delle risorse tra gli ospedali d'Italia che stanno affrontando le dure conseguenze della diffusione del coronavirus.