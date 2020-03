Coronavirus, l'OMS suggerisce le strategie da adottare: "La pandemia è controllabile"

L'Organizzazione Mondiale della Sanità resta positiva sulle possibilità di controllare a livello globale questa epidemia e diffonde le linee guida che tutti i Paesi del Mondo sono invitati a seguire.

A neanche 24 ore dalla classificazione di pandemia di coronavirus COVID-19, l'Organizzazione Mondiale della Sanità resta positiva sulle possibilità di controllare a livello globale questa epidemia, ma è ovviamente necessario che tutti i Paesi del Mondo smettano di sottovalutare la gravità della situazione e agiscano per quanto possibile in modo preventivo.

L'OMS ha diffuso questa mattina un messaggio del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus che suggerisce a tutti i Paesi una strategia su quattro fronti, invitando tutti caldamente a seguire queste linee guida.

Come saprete, ieri ho dichiarato che l'epidemia globale di COVID-19 ora può essere descritta come una pandemia. Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera. Abbiamo fatto questa valutazione per due motivi principali: primo, a causa della velocità e della portata della trasmissione. [...] Il secondo motivo è che, nonostante i nostri frequenti avvertimenti, siamo profondamente preoccupati per il fatto che alcuni Paesi non stiano affrontando questa minaccia con il livello di impegno politico necessario per controllarla. Fatemi essere chiaro: descrivere la situazione come una pandemia non significa che i Paesi dovrebbero arrendersi. L'idea che si debba passare dal contenimento alla mitigazione è sbagliata e pericolosa. Al contrario, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi. Questa è una pandemia controllabile. I Paesi che decidono di rinunciare alle misure fondamentali di sanità pubblica possono finire con un problema più grande e un onere più pesante per il sistema sanitario, che richiede misure più severe per il controllo.