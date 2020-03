Lamorgese: "Passeggiate? Situazioni di rischio, possibili controlli più stringenti"

Di redazione Blogo.it venerdì 13 marzo 2020

Le passeggiate non sono vietate, ma il ministro dell’Interno lascia intendere che lo potrebbero essere se diventassero occasione si assembramenti

Si continua a discutere sulle ultime restrizioni imposte dal governo Conte per l’emergenza coronavirus: le passeggiate sono consentite o no? Nel decreto firmato dal Premier non c’è alcuna divieto ad uscire a piedi per trascorrere qualche ora all’aria aperta, ma Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, chiarisce: "Non possiamo comportarci come se nulla fosse accaduto - sottolinea - ignorando le minime precauzioni e raccomandazioni. Le uscite in compagnia e la permanenza prolungata all'aperto costituiscono situazioni di rischio che devono essere evitate".

Insomma, le passeggiate sono consentite, ma non devono costituire pretesto per creare assembramenti che potrebbero mettere a rischio la salute rappresentando potenziali occasioni di contagio. "Se dovesse essere necessario - ha aggiunto la titolare del Viminale parlando dei controlli in atto - interverremo per ampliare le attività di verifica e eventualmente per aumentare anche il numero dei soldati impiegati".