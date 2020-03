Di Battista: "Renzi gode a vedere Italia in difficoltà"

Durissimo attacco dell'ex deputato grillino Alessandro Di Battista al leader di Italia Viva Matteo Renzi, accusato di "godere nel vedere l'Italia in difficoltà".

Tra l'ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista e il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che anche in questa situazione di emergenza nazionale cerca di ritagliarsi uno spazio di rilievo tra dichiarazioni e dirette Facebook, non è mai corso buon sangue e oggi Di Battista ha voluto lanciare un durissimo affondo nei confronti dell'ex premier Renzi.

Parole durissime, quelle di Alessandro Di Battista, che accusano Renzi di godere "nel vedere l'Italia in difficoltà":

È il classico frustrato che dice tutto e il contrario di tutto per poter gridare un giorno a chi lo segue (cioè a sé stesso) "io ve l'avevo detto".

Arrogante, gonfio di bile, bello come una "multipla" verde acqua gode nel vedere l'Italia in difficoltà. Ieri alla CNN ha fatto un appello "non fate gli errori dell'Italia" e oggi insiste attaccando il governo del quale, teoricamente, fa parte.

Io non faccio parte del governo, nessuno mi obbliga a difenderlo ma lo difendo perché difendo l'Italia in un momento di difficoltà. E soprattutto lo difendo perché la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha elogiato l'operato. Ricordatevi dei nemici del Popolo e di chi tifa contro l'Italia. Arriverà la resa dei conti e l'eterna quarantena elettorale!