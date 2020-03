Coronavirus, Trump dichiara lo stato di emergenza nazionale negli USA

Di Redazione Blogo.it venerdì 13 marzo 2020

Anche il Presidente USA Donald Trump si è reso conto della gravità della pandemia di coronavirus COVID-19. Dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Tra i Paesi del Mondo che più sembrano aver sottovalutato la serietà della pandemia di coronavirus COVID-19 ci sono senza dubbio gli Stati Uniti e il Regno Unito. Se fino a due giorni fa il governo britannico si era limitato a suggerire ai propri cittadini di lavarsi le mani e restare in casa in presenza di qualche linea di febbre, ieri sera il premier Boris Johnson si è rivolto alla nazione confermato la gravità della situazione e sottolineando che "molte persone perderanno i loro cari".

Anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta per fare i conti con la dura realtà, e purtroppo anche milioni di cittadini statunitensi. Dopo aver criticato l'Europa per il modo in cui ha gestito l'epidemia ed aver tranquillizzato a più riprese i suoi cittadini, che invece guardando al di fuori degli USA hanno iniziato a comprendere con anticipo la gravità dell'epidemia, ha dichiarato oggi lo stato di emergenza nazionale.

Gli appelli dei vari Stati si erano susseguiti per le ultime settimane e diversi governatori avevano già dichiarato lo stato di emergenza per i territori di loro competenza dopo un costante aumento dei casi di positività al nuovo virus e l'assoluta inadeguatezza del governo centrale, ma la Casa Bianca ha atteso fino all'ultimo per annunciare una disposizione a livello federale.

Dichiarare l'emergenza nazionale significa concedere temporaneamente al governo federale più libertà nella concessione dei fondi ai governi locali in tempo di crisi. Fino a 50 miliardi di dollari da allocare per misure straordinarie come le strutture sanitarie statali e locali. Questo lascerà anche più libertà alle regolamentazioni delle assicurazioni sanitarie negli USA e permetterà di velocizzare la realizzazione di nuove strutture ospedaliere, di emergenza e non, così come potenziare la ricerca per possibili nuove terapie.