Sicilia, l'assessore regionale: "Bloccare subito i treni per il Sud"

sabato 14 marzo 2020

Marco Falcone si occupa di Infrastrutture e teme l'arrivo di persone che possano diffondere il contagio da coronavirus.

L'assessore della Regione Sicilia alle Infrastrutture Marco Falcone è intervenuto oggi sul tema dei rientri da Nord a Sud. Nelle regioni meridionali c'è molta apprensione e in effetti anche gli esperti hanno detto che nei prossimi giorni si vedranno le conseguenze dei comportamenti irresponsabili dello scorso weekend, ossia delle migliaia di meridionali che vivono al Nord e sono tornati al Sud proprio per paura del coronavirus. Ora loro rischiano di infettare i propri conterranei, con la differenza che il sistema sanitario al Sud non regge probabilmente neanche un terzo di quello delle regioni del Nord che pure sono al collasso. Falcone ha affermato:

"Gli enormi sacrifici che gli italiani hanno accettato di compiere per fermare il coronavirus, rischiano di essere vanificati dalle zone d’ombra del Decreto #iorestoacasa come il mancato blocco dei treni. Nelle ultime ore, infatti, sembra che sia ripreso il flusso di viaggiatori che lasciano le Regioni del Nord per raggiungere via rotaia il Mezzogiorno, un’emorragia che richiede divieti ancora più stringenti da Roma"

E ha insistito nel formulare il suo appello al governo: