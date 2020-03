Coronavirus, i viceministri Sileri e Ascani positivi al coronavirus

Due viceministri del governo di Giuseppe Conte hanno confermato in queste ore di essere positivi al coronavirus COVID-19.

Due viceministri del governo di Giuseppe Conte hanno confermato in queste ore di essere positivi al coronavirus COVID-19. Si tratta della viceministra dell'istruzione Anna Ascani e del viceministro della salute Pierpaolo Sileri, entrambi già in quarantena preventiva da giorni.

La giovane vicepresidente del Partito Democratico ha annunciato il risultato del tampone questa mattina via Facebook:

Come sapete da Sabato pomeriggio sono in isolamento domiciliare. Purtroppo, qualche ora fa, si sono manifestati i primi sintomi riconducibili al #CoronaVirus. Per questo motivo come è previsto per chi è sottoposto all’isolamento e presenta sintomi come i miei ho effettuato il tampone che è risultato positivo.

Questo dimostra quanto sia fondamentale rispettare le indicazioni sanitarie: se fossi uscita, avrei incontrato molte più persone.