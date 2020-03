Coronavirus: botta e risposta Lombardia-Governo sulle mascherine

Di redazione Blogo.it sabato 14 marzo 2020

La Lombardia si lamenta per le mascherine ricevute dal governo: "Sono più sottili della carta igienica", la replica del ministro Boccia

È polemica tra la Regione Lombardia e il governo centrale per le mascherine in dotazione al personale medico. L’assessore al della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ai microfoni di Sky Tg24 ha lanciato strali verso Roma: "Oggi le mascherine che possono essere utilizzate dagli operatori sono del tipo FFP2, FFP3 o quelle cosiddette chirurgiche, invece ci hanno mandato queste cose qua: è un fazzoletto, un foglio di carta igienica". In seguito alle rimostranze della regione Lombardia, continua Gallera, da Roma hanno risposto "che è quello che hanno, ma quello che hanno non è sufficiente. Agli operatori, che fanno straordinari su straordinari, come posso dire di usare mascherine del genere? Questo non è consentito né accettabile. C'è anche un problema di rispetto della sicurezza dei lavoratori. C'è un'emergenza mascherine che va risolta con i giusti presidi. La Lombardia sta facendo uno sforzo pazzesco, almeno dateci gli strumenti per questa battaglia".

In totale qualcosa come 250mila mascherine sono state destinate ad altri scopi perché non idonee. "Bastava guardare le mascherine per capire che non erano idonee - insiste Gallera - sono state tutte ritirate, non vanno bene per infermieri e medici. Non butteremo via niente, verranno usate per altri scopi, ma non è materiale idoneo per gli operatori sanitari". In serata, poi, l’assessore ha rincarato la dose: "Sono un velo molto sottile per pulire per terra. Mi scuso, non è carta igienica perché la carta igienica con più strati è più solida di questa mascherina. Lungi da noi fare polemiche con la Protezione civile, la difficoltà a recuperare mascherine c'è dappertutto. Allora però non ce le mandate o ci dite servono ad altro".

Boccia: “Inviate in Lombardia 500.000 mascherine e 1 milione di guanti”

All’assessore Gallera ha replicato per conto del governo il ministro per le Autonomie, Francesco Boccia: "La Lombardia ha ricevuto quasi 500mila mascherine nei giorni scorsi tra ffp2 e ffp3 e quelle chirurgiche e oltre un milione di guanti. Tocca alle singole regioni smistarle per i vari usi: dai sanitari ai lavoratori. Preferisco parlare dei 113 ventilatori polmonari intensivi e dei 103 subintensivi, consegnati o che stanno arrivando in queste ore. Le mascherine Montrasio - conclude - oggetto della critica ingiusta e ingiustificata a Borrelli sono mascherine e non carta igienica".