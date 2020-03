Coronavirus, Alitalia e Farnesina: voli speciali per il rientro dei nostri connazionali

Di Redazione Blogo.it domenica 15 marzo 2020

Alitalia e il Ministero degli Esteri si muovono per far rientrare in Italia bloccati in tutto il Mondo a causa della pandemia di coronavirus COVID-19.

L'Italia è ad oggi uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus COVID-19 dopo la Cina, ma i dati che si aggiornando di giorno in giorno ci dicono che la situazione in altri Paesi del Mondo, dall'Europa agli Stati Uniti, sta precipitando col passare delle ore e non tutti stanno prendendo l'Italia come esempio per le misure restrittive da adottare nel minor tempo possibile. E così, mentre solo in queste ore la Spagna e l'Austria hanno deciso di "chiudere tutto" al pari dell'Italia, Paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti non sembrano avere altrettanto a cuore la salute dei cittadini.

Anche la Francia, che pure sta iniziando ad imporre limitazioni ai suoi cittadini, ha comunque deciso di non sospendere le elezioni comunali che oggi stanno chiamando al voto ben 48 milioni di cittadini. Vista quindi la superficialità di parte del Mondo a contenere con decisione questa pandemia, il Ministero degli Esteri italiano si sta muovendo per dare ai cittadini italiani sparsi nel Mondo che ad oggi non si sentono al sicuro la possibilità di fare rientro in Italia.

Insieme ad Alitalia il Ministero degli Esteri italiano si sta già adoperando per i primi rimpatri a cui ne seguiranno altri nel corso dei prossimi giorni. È la compagnia aerea italiana a fornire maggiori dettagli: