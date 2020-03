Verso il decreto Salva economia da 25 miliardi. Lega: provvedimento confuso e senza coraggio, non risolve emergenze

Di Redazione Blogo.it lunedì 16 marzo 2020

Decreto salva economia. Lega: manovra vecchia maniera, forse per accontentare le molte anime della maggioranza

È stata rinviata a oggi l’approvazione del decreto Salva economia da 22-25 miliardi legato all’emergenza coronavirus. Alla data del 15 marzo sono oltre 20.600 i contagiati, 1.809 i deceduti (+368 sul giorno precedente), e 2.335 i guariti (+369 in un giorno).

Il Cdm è convocato per le 10. Secondo le indiscrezioni circolate, il decreto contiene tra l’altro la sospensione delle scadenze fiscali e delle rate del mutuo, la cassa integrazione ordinaria e in deroga per i lavoratori delle aziende chiuse, un’indennità agli autonomi, sostegni per l’affitto, la riduzione delle bollette per le utenze e aiuti alle famiglie come congedo parentale e voucher babysitter.

Per la Lega di Matteo Salvini è comunque troppo poco per affrontare l’emergenza Covid-19: "È ormai chiaro che domani mattina ci sveglieremo con un decreto che non risolve veramente le emergenze ma cerca di porvi rimedio senza coraggio. Abbiamo chiesto misure decise e tempestive a sostegno di imprese e lavoratori e agito nel quadro del centrodestra con spirito di leale collaborazione e per il bene del paese. Il Governo ha scelto la strada del solito provvedimento omnibus, di una manovra vecchia maniera. Un decreto confuso, forse per accontentare le molte anime della maggioranza".

Per quanto riguarda la sospensione delle imposte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha chiarito: "Chi ha la possibilità di pagare lo faccia, perché sono risorse preziose che entrano nelle risorse pubbliche". Il team economico del Carroccio pur riconoscendo "al Governo di aver ascoltato le nostre proposte", lamenta la mancanza di "vera condivisione. I ritardi nell’emanazione del decreto sono il sintomo di una maggioranza che non dialoga con l’opposizione perché non riesce a dialogare con se stessa". La Lombardia, che aveva chiesto al governo di nominare Guido Bertolaso commissario straordinario all’emergenza, dopo la scelta fatta dal governo, ha nominato l’ex capo della Protezione civile suo consulente.