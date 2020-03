Zaia: "Se il contenimento non funziona, l'alternativa è il coprifuoco"

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa ha parlato della situazione nella sua regione e ha detto:

"Le proiezioni sul contagio da coronavirus sono in crescita, se non si seguono le regole si rischia il crash sanitario e prima di questo si arriva al coprifuoco"

E ha aggiunto:

Poi ha insistito sul tema del coprifuoco e ha anche sottolineato come alcuni cittadini, stupidamente, stiano andando a fare la spesa più volte al giorno pur di uscire di casa e li ha pregati di uscire una volta sola, ecco cosa ha detto a tal proposito:

"Se il sistema non funziona l'alternativa al contenimento, se non funziona, è il coprifuoco. Faccio appello al buon cuore dei veneti. Ci sono dei veneti che siccome non sanno che scusa trovare per uscire, vanno cinque-sei volte al supermercato, intasando i supermercati e rischiando anche di contagiarsi o contagiare qualcuno. Ci sono già tre negozianti che ce lo hanno segnalato in zone diverse del Veneto. Cercate di fare la spesa una volta al giorno. Se ci si dimentica di quello che si doveva comprare si torna il giorno successivo"