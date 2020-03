Ministero dei Trasporti: "Sospesi i collegamenti da e per la Sicilia"

Di redazione Blogo.it lunedì 16 marzo 2020

Si potrà arrivare sull'isola solo via mare e per "comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità".

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato oggi che la ministra Paola De Micheli ha accolto la richiesta della Regione Sicilia di bloccare gli arrivi dal Nord per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Saranno bloccati tutti i collegamenti da e per l'isola, solo le merci potranno continuare a essere trasportate, ma non le persone. Nel comunicato, infatti, si legge:

"A seguito della richiesta pervenuta domenica sera da parte della Regione Sicilia, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato nella notte il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia"

Il MIT specifica poi che le persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo "per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità".

Sabato scorso l'assessore Marco Falcone aveva chiesto di bloccare i treni per il Sud e ieri il governatore Nello Musumeci ha avanzato richiesta al ministero per la sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione di due voli al giorno tra Roma e Palermo e Catania, inoltre ha chiesto anche il blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello delle merci. Il MIT ora ha sostanzialmente approvato la richiesta e ha isolato la Sicilia.