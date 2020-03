Lombardia, Fontana: "In 7-8 giorni operativo in nuovo ospedale alla Fiera di Milano"

Di redazione Blogo.it lunedì 16 marzo 2020

Manca ancora l'ok ufficiale per poter partire con i lavoro coordinati da Bertolaso.

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana oggi ha tenuto un breve punto stampa durante il quale, quando gli è stato chiesto quanto ci potrebbe volere per rendere operativo l'ospedale da realizzare nei padiglioni dell'ex Fiera di Milano, ha detto che secondo lui basteranno 7-8 giorni. Fontana ha detto:

"Oggi credo che la notizia che bisogna continuare a far girare sia quella di continuare a rispettare rigorosamente le misure. Io sono convinto che se continueremo l'isolamento e a mantenere l'impegno di non stare in mezzo alla gente, ma stare nella propria abitazione, la cosa si risolverà, i numeri cominceranno a darci ragione. Insistiamo perché è l'unico mezzo per impedire che il virus continui a circolare. In giunta abbiamo approvato un provvedimento che stanzia 4 milioni e mezzo per favorire lo smart working, stiamo andando avanti nel tentativo di realizzare il nuovo ospedale alla Fiera di Milano, stiamo parlando con tanti possibili fornitori di respiratoti e oggi incontro il dottor Bertolaso con cui faremo il punto della situazione parlando proprio dell'ospedale"

Sulla progressione del contagio il governatore ha detto:

"Forse non c'è più quella progressione violenta che c'era nei giorni scorsi, non è più una progressione esponenziale, è ancora un progressione, ma non esponenziale e questo ci fa moderatamente piacere, Più le misure sono restrittive, prima si arriva a una conclusione. Se si riduce con ancora maggiore vigore la possibilità di contatti umani, più rapidamente si ferma il virus. I tecnici con i quali abbiamo a che fare è che purtroppo il virus gira, nelle scorse settimane è girato veloce a causa dei comportamenti che erano da evitare e invece la gente ha tenuto. Purtroppo può ancora girare a Milano"

Per quanto riguarda i tamponi, Fontana ha spiegato che secondo i tecnici, virologi ed epidemiologi che collaborano in questo periodo con la Regione, non c'è bisogno di fare lo screening a tutti e sul fatto che Vo' in Veneto ora sia diventato, come ha detto Luca Zaia, "il posto più sano d'Italia", il Presidente della Lombardia ha detto: