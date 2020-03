Coronavirus, Merkel annuncia misure straordinarie: "Spero la gente capisca"

Di Redazione Blogo.it lunedì 16 marzo 2020

Angela Merkel annuncia in diretta TV alla Germania nuove misure restrittive per provare ad arginare i contagi da coronavirus: provvedimenti identici all'Italia

La cancelliera Angela Merkel ha annunciato alla Germania in diretta TV l’adozione di misure restrittive per bloccare la diffusione del coronavirus. Pian piano, dunque, tutti i Paesi si stanno allineando alle disposizioni adottate per prima dall’Italia. "Spero che la gente capisca l'importanza di queste misure", ha sottolineato la cancelliera, sottolineando che si tratti di misure "straordinarie", che "cambieranno la nostra vita quotidiana". La Merkel usa sostanzialmente le parole già utilizzate dal premier italiano Giuseppe Conte annunciando il decreto “Io resto a casa”, anticipando che bisognerà "ridurre al minimo i contatti sociali" allo scopo di "ridurre il tasso di infezioni".

Dal commercio al turismo, passando anche per gli hobby e il tempo libero, Angela Merkel ha elencato tutte le restrizioni, invitando i suoi connazionali a non spostarsi all’estero, ma nemmeno all’interno del Paese, se non per motivi strettamente necessari. Chiusure e restrizioni riguarderanno luoghi di ritrovo, bar, discoteche, pub, musei, teatri, parchi e palestre. L’obiettivo è quello di non mandare al collasso anche il sistema sanitario nazionale, nella speranza che la crisi, definitiva “unica” nella storia della Repubblica federale tedesca, sia superata il prima possibile.

Germania: il nuovo bollettino dei contagiati

Nella giornata di oggi, l'istituto tedesco Robert-Koch, specializzato nella lotta contro le epidemie, ha comunicato il nuovo numero ufficiale dei contagiati da coronavirus. In Germania sono in tutto 6.012 i contagi, +1.174 rispetto a ieri; 16 i decessi.