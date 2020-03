Berlusconi dona 10 milioni alla Lombardia per nuovi posti di terapia intensiva

I soldi servono per l'ospedale presso la Fiera di Milano di cui si sta occupando Guido Bertolaso.

Forza Italia questa mattina ha comunicato con una nota che Silvio Berlusconi ha deciso di donare 10 milioni di euro alla Regione Lombardia per la realizzazione di un reparto di 400 posti di terapia intensiva presso la Fiera di Milano (o eventualmente per altre emergenze). Per la realizzazione dell'ospedale di cui si sta occupando Guido Bertolaso, dunque, ora Attilio Fontana ha a disposizione una considerevole somma donata dal fondatore di Forza Italia. La capogruppo azzurra alla Camera Mariastella Gelmini stamattina ha twittato:

"Fontana, Gallera e Bertolaso sono a lavoro. L’ex Fiera di Milano ospiterà entro 10 giorni l’ospedale #COVID19 a disposizione della Lombardia e del Paese. Le nostre eccellenze, nonostante timidezze del governo, daranno una straordinaria prova di concretezza. Forza Giulio Gallera!"

Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, è infatti di Forza Italia. Intanto ieri Berlusconi, che si trova a Nizza presso la villa ottocentesca di sua figlia Marina, ha diffuso una lunga nota per commentare il decreto "cura Italia" varato dal governo Conte 2. Berlusconi ha scritto:

"Apprezziamo gli sforzi del governo che ha varato misure per affrontare l’altra grande emergenza del Coronavirus che si affianca a quella sanitaria e durerà ancora più a lungo: l’emergenza economica. Era necessario rassicurare le famiglie e i lavoratori costretti a rimanere a casa, difendere i posti di lavoro dalla chiusura della stragrande maggioranza delle aziende e dai prevedibili cali di fatturato. Con l’abituale serietà e competenza, senza alcun interesse di parte, Forza Italia ha sottoposto al governo le sue proposte: alcune sono state recepite, altre invece non sono state prese in considerazione"

E ha aggiunto: