Coronavirus, il messaggio del Quirinale: "Il clima di difficoltà richiede l'unità di tutti i cittadini"

Di redazione Blogo.it martedì 17 marzo 2020

Il messaggio del Quirinale per la giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.

Nelle ore in cui in Italia si celebra la giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, l'intero Paese si trova in isolamento per contenere l'epidemia di coronavirus COVID-19 e limitare il più possibile il contagio. Mai come oggi, quindi, gli italiani hanno bisogno di un messaggio di speranza.

Dopo quello del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato il Quirinale a diffondere un breve messaggio ai cittadini italiani, ribadendo che tutte le cerimonie pubbliche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono state annullate nel pieno rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri firmati la settimana scorsa.

Il clima di difficoltà, di incertezza e di sofferenza che stiamo vivendo rende ancora più stringente la necessità di unità sostanziale di tutti i cittadini attorno ai valori costituzionali e ai simboli repubblicani.

Foto | Quirinale