Coronavirus, Zingaretti: "Sto meglio, ho iniziato la terapia antivirale"

Di redazione Blogo.it martedì 17 marzo 2020

Il segretario del PD, in isolamento domiciliare ormai da giorni dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus COVID-19, fa sapere di star bene.

Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in isolamento domiciliare ormai da giorni dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus COVID-19, ha voluto aggiornare i suoi sostenitori circa le proprie condizioni di salute.

Io sono ancora in isolamento a casa, ho avuto per un paio di giorni la febbre alta, ora sto un po’ meglio, ho iniziato la terapia antivirale e combattiamo.

Con l'occasione il Presidente della Regione Lazio, che da casa continua a lavorare in questa situazione di assoluta emergenza, ha voluto ringraziare tutte le persone che in queste settimane stanno lavorando giorno e notte per la salute dell'intera comunità e ha voluto anche presentare le nuove strutture sanitarie che stanno aprendo in tempi record in tutta la Regione per i pazienti positivi al COVID-19:

Volevo dire di nuovo grazie a tutte le operatrici e gli operatori della sanità che stanno dando il massimo, grazie alla squadra della Regione nel Lazio stiamo costruendo e va avanti il rafforzamento della Rete per far fronte a ogni evenienza. Guardate le immagini delle strutture aperte e che stiamo attivando: Spallanzani, Columbus Gemelli, a Casal Palocco, Eastman Policlinico Umberto I, PTV Torre 8.

Lo so che è dura. Continuiamo a stare a casa ma è importante sapere che siamo impegnati per vincere anche questa sfida.