OMS: prossima settimana decisiva per l’Italia ma dopo il picco le misure vanno rafforzate

Di Redazione Blogo.it martedì 17 marzo 2020

OMS: in Italia sembra essere in diminuzione la velocità di espansione del virus, trend in 2-3 giorni

La prossima settimana sarà decisiva per capire il trend di diffusione del coronavirus in Italia. Gli esperti non si stancano di ripeterlo, le autorità, politiche e sanitarie, altrettanto.

Lo spiega chiaramente anche Ranieri Guerra, Assistant director general dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che a Rai Uno dice: "In Italia sembra essere in diminuzione la velocità di espansione del virus, e questo potrebbe portare a un rallentamento della casistica. Ma occorreranno 2-3 giorni per capire il trend".

Perciò "questa settimana sarà decisiva per capire l'efficacia delle misure adottate dall’Italia". Alcuni esperti ipotizzano il picco dell’epidemia a fine marzo, altri nella prossima settimana ma Guerra avverte: "Non credo sia prevedibile in questo momento individuare il picco. Nel momento in cui si inizia a vedere un rallentamento dell'epidemia le misure vanno rafforzate, insomma non va abbassata la guardia".



Quanto rischia il Mezzogiorno? "Quello che vediamo oggi è successo 14 giorni fa. Inevitabilmente vediamo con ritardo quello che accade, e in questa settimana vedremo anche ciò che potrebbe accadere a seguito della chiamiamola 'migrazione notturna' dalla Lombardia".

Sempre oggi Hans Kluge, direttore per l'Europa dell’Oms, ha sottolineato che: "L'Europa è l'epicentro della prima pandemia di coronavirus e ogni paese, senza eccezioni, deve intraprendere le sue azioni più audaci per fermare o rallentare la diffusione del virus. A oggi, 146 paesi nel mondo sono stati infettati da questo nuovo virus e oltre 6.500 persone sono morte. Un terzo dei casi riportati è in Europa. L'azione più audace dovrebbe includere l'azione della comunità".

Per l'Oms l’Italia è il modello da seguire: "È uno dei Paesi più colpiti, ed è ora la piattaforma di know how in Europa. Quello che stiamo imparando in Italia servirà anche all'Europa e a tutto il mondo. Dobbiamo lavorare mano nella mano, imparando ogni giorno, in ogni settore. Poi il ringraziamento al ministro della Salute italiano: "Ho incontrato nelle scorse settimane le autorità italiane e vorrei ribadire ancora una volta il mio apprezzamento al ministro della Salute Roberto Speranza per la trasparenza nel condividere i dati".