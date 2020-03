Di Maio: "Dalla Cina nuovi aiuti ed esperti, 1.500 tute mediche anche dalla Germania"

Di Redazione Blogo.it martedì 17 marzo 2020

Di Maio: come Governo abbiamo il dovere di dare risposte concrete, soprattutto verso medici e infermieri

Da Shanghai in Cina arrivano per l’Italia nuovi aiuti, circa 10 tonnellate di materiale sanitario dopo le 31 tonnellate dei giorni scorsi. Ad annunciarlo è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook: "L'aereo trasporterà anche due gruppi di medici, infermieri ed esperti cinesi che a seguito delle intese siglate tra i ministeri degli Esteri, della Salute e le Regioni Lombardia e Toscana, si recheranno a Milano e Firenze".

Secondo il capo della Farnesina: "Lo sforzo che l’Italia sta sostenendo in queste settimane è grandissimo. E come Governo abbiamo il dovere di dare risposte concrete, soprattutto verso medici, infermieri e operatori sociosanitari che 24 ore su 24 sono in prima linea a combattere l’emergenza Coronavirus".

Il volo cargo trasporterà farmaci, 30 ventilatori polmonari, 400.000 mascherine, 5.500 tute protettive, 6.700 occhiali protettivi, 60.000 kit per la diagnosi e altro materiale ancora. Di Maio spiega che "partirà un altro volo cargo per la Cina che porterà in Italia altri 100 ventilatori polmonari e almeno altri 2 milioni di mascherine, in parte già acquistate dalla Protezione Civile e dal commissario straordinario per le strutture ospedaliere, in parte oggetto di donazioni".

Anche dalla Germania aggiunge il ministro "sono in arrivo oltre 1.500 tute mediche destinate agli ospedali della Lombardia". Per Di Maio: "L’Italia non è sola e oggi tutto il mondo deve parlare una sola lingua: quella dell’umanità".