Coronavirus, l’Europa chiude le frontiere per 30 giorni | Angela Merkel: "Siamo stati tutti d’accordo"

Di Redazione Blogo.it martedì 17 marzo 2020

Covid19, l'UE chiude le frontiere per 30 giorni di fronte all’avanzare dell'epidemia di coronavirus. Europa epicentro pandemia

L’Europa chiude le frontiere in via temporanea di fronte all’avanzare dell’epidemia di coronavirus. Il vecchio continente è diventato l'epicentro dell’emergenza, come sottolineato in queste ore dall’Oms che ha invitato gli altri Paesi a fare tesoro di come l’Italia sta affrontando la situazione.

La proposta della Commissione Ue di introdurre una sospensione di 30 giorni per tutti i viaggi non essenziali verso l’Unione europea è stata accolta dai leader dei 27 Paesi membri, al termine della video conferenza di oggi.

La cancelliera tedesca Angela Merkel poco dopo ha annunciato: "Siamo stati tutti d'accordo sulla decisione della Commissione Ue sul fatto che per i viaggi verso l'Europa ci sia una limitazione per 30 giorni, di fatto un veto con pochissime eccezioni".



La Germania, dove i casi accertati di positività al virus sono 8.000, è già pronta a rendere operativo il provvedimento. Gli altri Paesi lo implementeranno in maniera coordinata secondo quanto detto dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

Se l’Italia è in Europa il Paese più colpito, con oltre 26.000 casi e 2.503 decessi, i contagi stanno crescendo rapidamente anche in altri paesi come Spagna, Francia e Gran Bretagna da dove il premier Boris Johnson ha fatto i complimenti alla sanità italiana: "Io ho utilizzato il sistema sanitario italiano, è eccellente, ma il problema non è il sistema sanitario, bensì il numero dei pazienti" positivi al Covid-19.