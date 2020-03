Coronavirus, Bolsonaro: "Italia paese di anziani, ecco perchè così tanti morti"

Di redazione Blogo.it mercoledì 18 marzo 2020

Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro è convinto che la situazione di emergenza in Italia sia un caso isolato: "È piena di anziani, per questo sono molto fragili e muore tanta gente".

Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro è uno dei tanti leader del Mondo che, al pari del Presidente USA Donald Trump e il premier britannico Boris Johnson, ha preso sottogamba la pandemia di coronavirus COVID-19. La sua ignoranza e ottusità, mostrata al Mondo durante l'emergenza degli incendi nella foresta amazzonica, sembrano averlo convinto che quanto sta accadendo in Italia e nel resto del Mondo non accadrà allo stesso modo, se non peggio vista la situazione in cui versa il Paese da lui guidato, in Brasile.

Nei giorni scorsi in Brasile è stato confermato il secondo decesso legato al nuovo coronavirus e i casi accertati di positività al COVID-19 sono 350, quasi tutti nello stato di San Paolo, dove sono già state imposte misure restrittive simili a quelle in vigore in Italia, non grazie a Bolsonaro, ma ai governi locali.

E così, mentre l'Italia è in ginocchio e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato tutti i Paesi del Mondo a prendere l'Italia come esempio, Bolsonaro sembra ridurre l'emergenza. In una conferenza stampa oggi a Brasilia, Bolsonaro ha voluto rassicurare i cittadini: in Italia si registrano così tante morti a causa dell'alta percentuale di anziani.

L'Italia sembra Copacabana, dove in ogni palazzo c'è un anziano o una coppia di vecchietti. Per questo sono molto fragili e muore tanta gente. Hanno altre malattie, ma dicono che muoiano per coronavirus. Non li uccide il coronavirus che arriva alla fine, quelle persone sono già debilitate.

Il tasso di mortalità legato al coronavirus COVID-19 è molto più alto tra le persone con più di 60 anni e con malattie pregresse che non permettono alle persone colpite di superare la fase più acuta della malattia. Non per questo, però, la grave emergenza che sta vivendo il nostro Paese e altri Paesi del Mondo, può essere utilizzata per tranquillizzare i cittadini. La situazione è grave, al di là della percentuale di anziani che risiedono in un particolare Paese.