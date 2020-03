Coronavirus, De Luca: "In Campania l'Esercito aiuterà nei controlli"

Di redazione Blogo.it mercoledì 18 marzo 2020

Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca annuncia che l'Esercito scenderà in campo nella Regione per i controlli sul rispetto delle misure restrittive in vigore dal 9 marzo scorso.

Scenderà in campo anche l'Esercito in Campania per dare supporto alle forze dell'ordine nei controlli a tappeto su tutto il territorio per verificare il rispetto da parte dei cittadini delle misure restrittive imposte in tutta Italia coi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo e dell'11 marzo nel tentativo di bloccare o limitare il propagarsi dell'epidemia di coronavirus COVID-19 che ad oggi ha già provocato quasi 3mila decessi in Italia.

Lo ha confermato in serata il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dando conto via Facebook di un colloquio col premier Conte e il Ministro della Difesa: