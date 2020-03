Mattarella, messaggio a Papa Francesco: "Il mondo segua il Suo appello ad abbracciare il dialogo"

Il 13 marzo 2013 Jorge Mario Bergoglio è stato eletto Papa e pochi giorni dopo, il 19 marzo, si è insediato. Si celebra dunque oggi il settimo anniversario dell'inizio del Pontificato di Papa Francesco e il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella ha voluto inviargli un messaggio. Nella sua lettera, però, il Capo dello Stato non può fare a meno di sottolineare il difficile momento che l'Italia e il mondo intero stanno vivendo a causa del coronavirus e infatti ha scritto:

"Santità, a nome del popolo italiano desidero unirmi a quanti, nel mondo intero e nella Chiesa universale, desiderano farle giungere oggi le più sincere espressioni di affetto e vicinanza in occasione del VII anniversario dell’inizio solenne del Pontificato. Tale ricorrenza coincide quest’anno con un periodo di speciale prova per la diffusione globale del coronavirus Covid-19. In un contesto drammaticamente segnato dalla pandemia la comunità internazionale trova nella Sua illuminante Missione Pastorale e nella Sua viva e paterna testimonianza dei più alti valori evangelici un pressante invito a riscoprire le ragioni della collaborazione e della solidarietà tra gli stati e tra i popoli, in adesione all’esigente messaggio di attenzione ai più vulnerabili che Vostra Santità propone con instancabile determinazione all’umanità tutta"