Coronavirus, Azzolina: "Non abbiamo una data certa per la riapertura delle scuole"

Di redazione Blogo.it giovedì 19 marzo 2020

La Ministra dell'Istruzione non si sbilancia sulla data di riapertura delle scuole, ma sta valutando tutti gli scenari possibili anche in vista degli esami di stato.

Il governo di Giuseppe Conte sta valutando di estendere il periodo di blocco totale oltre il 3 aprile 2020, la data fissata dai decreti firmati all'inizio del mese per limitare e contenere la diffusione dell'epidemia di coronavirus COVID-19. Questo, come anticipato in mattinata dal premier Conte, significherà far slittare anche la riapertura delle scuole.

Sull'argomento è intervenuta anche la Ministra dell'Istituzione Lucia Azzolina: "Penso si andrà nella direzione che ha detto il Presidente Conte di prorogare la data del 3 aprile ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità".

Intervenuta a SkyTg24, la Ministra non ha voluto né potuto sbilanciarsi troppo. Tutto dipenderà dall'andamento dell'epidemia nel nostro Paese e dai consigli che daranno gli esperti di volta in volta:

Non è possibile dare un'altra data per la riapertura delle scuole. Dipenderà dall'evoluzione di questi giorni, dall'andamento epidemiologico. [...] Riapriremo le scuole quanto avremo la certezza dell'assoluta sicurezza.

Coronavirus: come sta reagendo la scuola? A Sky TG24 per raccontare come la comunità scolastica sta affrontando l’emergenza. #LaScuolaNonSiFerma Posted by Lucia Azzolina on Thursday, March 19, 2020

Il Ministero dell'Istruzione si sta attivando in questi giorni per capire come affrontare la questione degli esami di stato, valutando tutti i possibili scenari: