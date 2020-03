Coronavirus, Lombardia e Veneto chiedono misure più restrittive

I governatori di Lombardia e Veneto chiedono con forza al governo di imporre in tutta Italia misure ancora più restrittive vista la scarsa collaborazione di parte dei cittadini.

Lombardia e Veneto sono ad oggi le Regioni d'Italia più colpite dall'epidemia di coronavirus COVID-19. Gli ospedali sono sull'orlo del collasso, le morti si susseguono di giorno in giorno così come i nuovi casi di positività al nuovo virus. Gli effetti delle misure restrittive si inizieranno a vedere tra qualche giorno, ma i governatori delle due Regioni stanno chiedendo a gran voce al governo di Giuseppe Conte di imporre ulteriori restrizioni, almeno nelle due Regioni.

È di oggi il nuovo appello di Attilio Fontana, governatore della Lombardia, al governo di Conte:

Per Fontana non si può perdere altro tempo:

Stesso appello rivolto al governo da Luca Zaia, governatore del Veneto, che snocciola i numeri delle ultime ore come un vero e proprio bollettino di guerra. Quello che viene chiesto è che si limitino anche le libertà di cui i cittadini stanno approfittando: passeggiate, corse e attività fisica all'aperto.

Ho parlato questa mattina con il ministro Speranza e io spero veramente che si adottino misure più restrittive rispetto ai passeggi, abbiamo delle foto da cui si vede che le situazioni non sono assolutamente in linea con il tema del restare a casa, di aver prudenza. [...] Mi spiace, perché so cosa significhi non poter uscire, ma è pur vero che l'alternativa è la terapia intensiva, i ricoveri e i contagi. Spero inoltre che il Governo si decida a chiudere quei pochi negozi rimasti aperti la domenica, se non il sabato pomeriggio come in Germania.