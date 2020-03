Coronavirus, Viminale: giovedì 19 marzo record di denunciati, 9.600

Di Redazione Blogo.it venerdì 20 marzo 2020

Giovedì 19 marzo le forze dell’ordine hanno denunciato ben 9.407 persone per violazione delle misure di contenimento del contagio da coronavirus

Continuano imperterrite le violazioni delle misure di contenimento per il contagio da coronavirus. Nella giornata di ieri, giovedì 19 marzo, secondo i dati forniti dal Viminale, le forze di polizia hanno controllato in tutto 200.842 persone di cui 9.407 sono state denunciate. Controllate anche 99.806 attività commerciali, con 205 esercenti denunciati e 21 attività sospese.

Sono i dati più alti dall’inizio dei controlli: in totale, tra l’11 e il 19 marzo sono state controllate 1.427.011 di persone secondo il Ministero dell'Interno, con ben 61.425 denunciati. Sono in tutto 743.532 gli esercizi commerciali controllati, invece, e 1.873 i titolari denunciati. Tanto lavoro in più per i tribunali, dunque, che in molte zone d’Italia sono già operati e con carenze di personale.