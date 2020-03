Governo: supermercati aperti nel weekend, ma il Veneto li chiude lo stesso

Di redazione Blogo.it venerdì 20 marzo 2020

Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che i supermercati rimarranno aperti nei weekend, ma il governatore del Veneto li chiude lo stesso

Fonti di Palazzo Chigi negano che il governo stia pensando alla chiusura degli alimentari nei fine settimane per ridurre il numero di persone che si recano quotidianamente a fare la spesa. "Tutti i supermercati, gli ipermercati e i negozi di generi alimentari resteranno aperti durante il fine settimana", fanno sapere dalla Presidenza del Consiglio. Effettivamente, ridurre le ore di disponibilità degli alimentari non farebbe altro che aumentare la concentrazione di persone e di conseguenza gli assembramenti. Piuttosto, servirebbero maggiori controlli per verificare che effettivamente esca un solo componente del nucleo familiare per fare la spesa e che lo stesso non si rechi al supermercato più volte al giorno.

Nonostante questa netta presa di posizione da parte del governo centrale, il governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia, ha già deciso: firmata oggi l’ordinanza con la quale vengono chiusi fino al 3 aprile parchi e giardini pubblici. Inoltre, l’uso della bicicletta, i movimenti a piedi e le attività sportive devono essere concentrati entro 200 metri dalla propria abitazione, ma soprattutto viene indetta la chiusura dei supermercati nei giorni festivi.