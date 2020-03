Coronavirus, De Luca (video): "Volete fare le feste di laurea? Vi mando i carabinieri con i lanciafiamme"

Di redazione Blogo.it venerdì 20 marzo 2020

Virale il video del governatore della Campania.

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca oggi ha tenuto una lunga diretta Facebook per spiegare il suo punto di vista su come affrontare l'emergenza coronavirus e, come sempre, non ha usato mezzi termini e ha detto:

"Io sono per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. La penso diversamente dal governo nazionale, mezze misure non risolvono il problema ma finiscono per aggravare le condizioni di vita dei cittadini. Il sacrificio dell’80% della popolazione viene vanificato dal 20% che non sta alle regole. L'obiettivo vitale per l'Italia è contenere il contagio. Se questo è l'obiettivo, tutti i corpi dello Stato devono essere funzionalizzati rispetto a questo obiettivo"

De Luca ha anche fatto il punto della situazione in Campania:

"Ad oggi in Campania ci sono 750 contagi, 79 persone in terapia intensiva. La previsione che fanno i tecnici è questa: entro il 29 marzo saremo a 1.500 contagi, entro inizio aprile avremo tremila persone positive e 140 persone in condizione da richiedere ricovero in terapia intensiva"

Ha anche parlato di chi è tornato dal Nord:

"Quelli che sono venuti dal Nord e non hanno avuto il senso di responsabilità di mettersi in autoisolamento stanno producendo i loro effetti e stiamo avendo un picco di contagi. Cominciamo a misurare i primi effetti di quell'esodo di massa il contagio si sta diffondendo a macchia d'olio. Abbiamo avuto un picco di contagio tra il personale sanitario, è uno degli elementi più preoccupanti. Dobbiamo mettere in campo il massimo di tutela, per i medici e gli infermieri più che per i malati, perché se arriviamo ad avere non l'8% di personale contagiato come oggi, ma il 20-30%, allora davvero salta tutto"

De Luca ha riconosciuto che adesso la priorità è la Lombardia, ma ha aggiunto:

"La prima emergenza in Italia è senza dubbio la Lombardia, ma provo a immaginare cosa succederebbe in Italia se perdessimo il controllo nell'area più densamente abitata d'Europa, che è la Campania. In questo caso i morti li conteremo a migliaia, non so se è chiaro. Ho la sensazione che non sia chiaro a livello nazionale, mi auguro che prendiamo misure chiare, determinate e definitive. Le misure tampone, il mezzo-mezzo, non servono assolutamente a niente. Questo deve valere anche per i poteri delle forze dell'ordine che vanno a presidiare il territorio, non possiamo tornare a essere l'Italia del fare finta: se c'è una pattuglia, deve avere i poteri per dissuadere le persone incivili. Significa sanzioni pecuniarie, sequestro della macchina, rispetto anche delle ordinanze che ha fatto la Regione Campania che sono più rigorose di quelle nazionali"

Poi c'è un passaggio della sua diretta che è diventato virale, tanto da far entrare De Luca anche tra i trend topic di Twitter (lo vedete nel video in apertura del post):

"Ho sentito che ci sono persone che vogliono organizzare feste di laurea. Se le fate, manderemo i Carabinieri con i lanciafiamme. Mi dicono di manifestazioni per le prime comunioni, per le cresime. Tutto questo è vietato, fatele tra 3 o 4 mesi"

Ha anche annunciato che sta preparando due ordinanze per chiudere 550 comuni: